В Ульяновске на форуме «Россия событийная» обсудят способы привлечения туристов в регионы

УЛЬЯНОВСК , 25 апреля. / ТАСС /. Третий Всероссийский туристический форум " Россия событийная" в среду приступил к работе в Ульяновске, он продлится до 27 апреля. В этом году в мероприятии принимают участие около 100 представителей туриндустрии, которые научатся, как сделать региональные события привлекательными для туристов, сообщил ТАСС председатель правления фонда развития общественных связей «Регион PR» Геннадий Шаталов

Калуга, "Это основной образовательный форум: здесь будет порядка 14 спикеров, но все их выступления направлены только на то, как участникам сделать свои события туристически эффективными, успешными, привлекательными. Около 100 участников из регионов Поволжья, Юга и Центральной России, Сибири — Тверь , Воронеж, Казань Ярославль , Ростов-на-Дону, Самара , Ульяновск — и это далеко не полный список", — сказал собеседник агентства.

Шаталов добавил, что в этом году Ульяновск принимает эстафету форума от города Тольятти Самарской области . Первые два мероприятия проводили там, в Самарской области зародилась и сама идея фестиваля. «Когда 3,5 года назад мы проводили финал регионального конкурса по событийному туризму в Тольятти, пришла такая идея, что в таком направлении как событийный туризм, нужен свой образовательный форум», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, событийный туризм сейчас является главным среди всех других туристических направлений. «Он всесезонен и является основным инструментом привлечения туристов во многие регионы, в том числе те, которые не известны широкой аудитории путешествующих», — подчеркнул он.

Руководитель туристско-информационного центра Ульяновской области Александра Горбунова рассказала ТАСС, что форум стал точкой притяжения в регион экспертов туриндустрии со всей страны. По окончании обучения каждый из них получит соответствующий сертификат. «Это те люди, которые профессионально делают фестивали, реконструкции, большие семинары То, что они привозят с собой живой практический опыт, и обмениваются им здесь, на наших площадках — это колоссальный задел и для тех, кто занимается туриндустрией в нашем городе, и для соседних городов Поволжья, и для всех тех участников, которые приезжают со всей страны на этот форум», — уточнила она.

По словам Горбуновой, форум станет не только площадкой для дискуссий экспертов, но и колоссальным практикумом для студентов, планирующих связать свою профессию с туриндустрией. «Мы впервые в истории форума привлекли на площадку этого крупнейшего профессионального события студентов ульяновских вузов профильных отделений Они имеют уникальную возможность пообщаться с экспертами федерального уровня, получить знания из первых уст, попрактиковаться с ними на открытых дискуссионных площадках», — сказала она.