Завтра в Костроме причалит первый туристический теплоход в этом году

Завтра в 08.00 в Кострому прибывает первый теплоход с гостями, которых встретит Снегурочка. Внучка Деда Мороза проводит туристов в Музей сыра, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Идею необычных встреч туристов обсуждали еще в 2016 году. Тогда предлагалось, чтобы туристов встречала не только Снегурочка, но и другие персонажи. Например, Иван Сусанин. Реализовали эту задумку уже в июне 2016 — в центре Костромы можно было встретить и Ивана Сусанина, и купчиху из пьес Островского. С персонажами можно было сфотографироваться и пообщаться.