Завтра в Костроме причалит первый туристический теплоход в этом году 

Завтра в 08.00 в Кострому прибывает первый теплоход с гостями, которых встретит Снегурочка. Внучка Деда Мороза проводит туристов в Музей сыра, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Идею необычных встреч туристов обсуждали еще в 2016 году. Тогда предлагалось, чтобы туристов встречала не только Снегурочка, но и другие персонажи. Например, Иван Сусанин. Реализовали эту задумку уже в июне 2016 — в центре Костромы можно было встретить и Ивана Сусанина, и купчиху из пьес Островского. С персонажами можно было сфотографироваться и пообщаться.
За последние несколько лет количество прибывающих в Кострому круизных теплоходов ежегодно увеличивается. Например, в 2017 году в Костромскую область зашли 350 туристических теплоходов, что на 11% больше, чем в 2016 году. В целом же за прошлый год область посетили чуть больше 900 тысяч туристов. Регион поставил курс на миллион.