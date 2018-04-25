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Московский дворец молодёжи
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Московский дворец молодёжи 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
ММДМ был построен в 1987 году, за это время в нём побывали миллионы гостей. В нём проходят мировые премьеры мюзиклов. ММДМ привлекает туристов из разных уголков мира.
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