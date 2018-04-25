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«РусЛайн» и UTair заключили соглашение о совместной эксплуатации ряда авиалиний
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«РусЛайн» и UTair заключили соглашение о совместной эксплуатации ряда авиалиний 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Партнеры международного аэропорта Внуково — авиакомпании „РусЛайн“ и UTair заключили код-шеринговое соглашение по совместной эксплуатации ряда авиалиний. В рамках данного соглашения перевозчики расширяют географию полетов за счет маршрутной сети друг друга. Таким образом, теперь для пассажиров авиакомпаний стало доступно больше направлений для путешествий по привлекательным ценам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что перелеты осуществляются с удобной стыковкой в аэропорту Внуково. На линиях действуют правила перевозок авиакомпании, на воздушном судне которой выполняется рейс.
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