«РусЛайн» и UTair заключили соглашение о совместной эксплуатации ряда авиалиний

«Партнеры международного аэропорта Внуково — авиакомпании „РусЛайн“ и UTair заключили код-шеринговое соглашение по совместной эксплуатации ряда авиалиний. В рамках данного соглашения перевозчики расширяют географию полетов за счет маршрутной сети друг друга. Таким образом, теперь для пассажиров авиакомпаний стало доступно больше направлений для путешествий по привлекательным ценам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перелеты осуществляются с удобной стыковкой в аэропорту Внуково. На линиях действуют правила перевозок авиакомпании, на воздушном судне которой выполняется рейс.