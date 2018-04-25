В аэропорту «Рощино» Тюмени появилась комната отдыха для пассажиров

Отныне в ожидании своего рейса пассажиры могут воспользоваться комнатой отдыха, предназначенной для кратковременного пребывания в аэровокзале в ожидании своего рейса. Она расположена на втором этаже рядом с представительствами авиакомпаний и доступна для всех пассажиров и сопровождающих их лиц.

В комнате отдыха имеются комфортабельный диванчик, кресло и телевизор, где можно спокойно расслабиться и отдохнуть перед полетом. Как сообщили в аэропорту корреспонденту ИА «Север-Пресс», один из плюсов такой комнаты в том, что воспользоваться ей можно в любое время суток, для нахождения в комнате отдыха не существует расчетного часа. Вам выдается карта-ключ, по окончанию времени оплаты карты и нахождения в комнате отдыха карта блокируется. Стоимость составляет всего 100 рублей в час.