В Минтрансе раскритиковали зарубежную экспансию авиакомпании «Победа»

По его словам, «Победа» создавалась для российского пассажира и в первую очередь для внутрироссийских перевозок. Сейчас, отмечает он, авиакомпания начала агрессивно развивать свои международные направления.

Юрчик объяснил газете, что ведомство будет через своих представителей в совете директоров напоминать перевозчику о его главной задаче. В «Победе» РБК рассказали, что в летнем расписании 2018 года частота региональных рейсов «Победы» увеличена в два раза.