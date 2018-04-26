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В Минтрансе раскритиковали зарубежную экспансию авиакомпании «Победа»
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В Минтрансе раскритиковали зарубежную экспансию авиакомпании «Победа» 

ТАСС 1 час назад
Фото: TourDom
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. У Минтранса есть вопросы к «агрессивному» развитию международных направлений единственного российского лоукостера «Победа», рассказал газете РБК заместитель руководителя ведомства Александр Юрчик.
По его словам, «Победа» создавалась для российского пассажира и в первую очередь для внутрироссийских перевозок. Сейчас, отмечает он, авиакомпания начала агрессивно развивать свои международные направления.
Юрчик объяснил газете, что ведомство будет через своих представителей в совете директоров напоминать перевозчику о его главной задаче. В «Победе» РБК рассказали, что в летнем расписании 2018 года частота региональных рейсов «Победы» увеличена в два раза.
По данным Минтранса, в 2016 году доля внутрироссийских полетов у компании составляла 88%, а в 2017 году — только 75%. В совет директоров «Победы» входят только сотрудники группы "Аэрофлот" (владеет 100% компании). В совете директоров «Аэрофлота» представители государства занимают шесть из 11 мест.
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