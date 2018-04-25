Аэропорт в Керчи возобновил работу после десятилетнего перерыва

"Планировалось возродить полеты, более того, уже возобновили. Восстановлена взлетно-посадочная полоса, получен аэронавигационный паспорт. Он уже как аэропорт принимает рейсы, пока только в светлое время суток. Уже принимает вертолеты и малые частные самолеты", — сообщил Бороздин.

По его словам, речь пока не идет о приеме и отправке самолетов большой вместимости. «Чтобы аэропорт развивался и он был востребован, необходимо создать зоны отстоя воздушных судов, технического обслуживания и дозаправки, которых у нас пока нет. Планируем, что эта работа будет завершена к концу 2019 года», — сказал он.

Бороздин отметил, что аэропорт является муниципальным предприятием и передавать его в управление частным компаниям, в том числе в аренду или концессию, не предполагается.

Аэропорт в Керчи открыли в конце 1940-х годов. Осуществлял гражданские перевозки как внутри Крыма , так и в некоторые города за пределами полуострова, в частности в Киев, Краснодар Москву . Авиасообщение прекратилось в 2008 году в связи с невостребованностью.

Единственным гражданским аэропортом Крыма является аэропорт Симферополь, который после открытия нового терминала в апреле 2018 года способен принимать порядка 6,5 млн пассажиров в год.