Ещё
Новая служба в «Шереметьеве» поможет пассажирам оперативно проходить пограничный контроль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая служба в «Шереметьеве» поможет пассажирам оперативно проходить пограничный контроль 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Новая служба, созданная в столичном аэропорту «Шереметьево» в преддверии чемпионата мира по футболу, поможет пассажирам международных рейсов в прохождении пограничного контроля, ее задача — распределять потоки в местах ожидания контроля и оказывать пассажирам, в том числе пожилым и маломобильным, необходимую помощь, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«В международном аэропорту «Шереметьево» в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 организована служба по координации деятельности в пункте пропуска. Новое подразделение создано для совершенствования обслуживания пассажиров международных рейсов и сокращения времени прохождения формальностей на пунктах пропуска через государственную границу», — отмечается в сообщении.
Для предупреждения возникновения очередей, удобного и оперативного прохождения паспортного контроля сотрудники службы при необходимости будут равномерно распределять потоки в местах ожидания контроля и оказывать пассажирам необходимую помощь. Особое внимание будет уделяться пожилым пассажирам, пассажирам с детьми, маломобильным путешественникам, транзитным и трансферным пассажирам, обладателям дипломатических паспортов, членам экипажей воздушных судов.
«Шереметьево» комплексно модернизирует инфраструктуру и сервисную среду с целью создания максимально комфортных условий для всех категорий пассажиров. Обеспечение оперативного и удобного прохождения пред— и послеполетных формальностей является одним из приоритетов аэропорта. На период проведения ЧМ-2018 прохождение таможенного и пограничного контроля будет организовано непосредственно в ВИП-залах аэропорта», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
РИАМО: последние новости
Второй пассажирский терминал аэропорта «Домодедово» сдадут в эксплуатацию в два этапа 60 сотрудников учреждений физкультуры, спорта и туризма наградили в Москве Самолеты начали летать из аэропорта «Жуковский» в китайский Фучжоу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева140
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ52
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью131
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины148
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение