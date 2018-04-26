ФСБ предупреждает петербуржцев о пробках на границе с Финляндией

В связи с увеличением потока туристов сотрудники ведомства прогнозируют сложную ситуацию на границе в период с 30 апреля по 2 мая, а также в День Победы — 9 мая.

По данным ведомства, в указанные дни пассажиропоток может превысить пропускную способность в 2-3 раза.

Пограничники будут работать в усиленном режиме.

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и запастись терпением.