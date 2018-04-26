Ещё
ФСБ предупреждает петербуржцев о пробках на границе с Финляндией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ предупреждает петербуржцев о пробках на границе с Финляндией 

АиФ Санкт-Петербург 37 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В преддверии майских праздников на границе России с Финляндией и Эстонией ожидаются пробки, предупреждает УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
В связи с увеличением потока туристов сотрудники ведомства прогнозируют сложную ситуацию на границе в период с 30 апреля по 2 мая, а также в День Победы — 9 мая.
По данным ведомства, в указанные дни пассажиропоток может превысить пропускную способность в 2-3 раза.
Пограничники будут работать в усиленном режиме.
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и запастись терпением.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Как стать Russian Friendly? Finnair увеличит объем перевозок между Хельсинки и Санкт-Петербургом «Победа» запустила прямые рейсы из Петербурга в Калининград и обратно
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях178
Собчак смогла договориться с Киевом308
Россия успокоила «запуганных» морпехов США54
Дерипаска предопределил судьбу «Русала»56
Макаревич снова оскорбил россиян1174
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение