ФСБ предупреждает петербуржцев о пробках на границе с Финляндией 

В преддверии майских праздников на границе России с Финляндией и Эстонией ожидаются пробки, предупреждает УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
В связи с увеличением потока туристов сотрудники ведомства прогнозируют сложную ситуацию на границе в период с 30 апреля по 2 мая, а также в День Победы — 9 мая.
По данным ведомства, в указанные дни пассажиропоток может превысить пропускную способность в 2-3 раза.
Пограничники будут работать в усиленном режиме.
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и запастись терпением.