Туристические маршруты Ханты-Мансийска представили на «Большом Урале — 2018»

Когалым. Форум «Большой Урал» традиционно собирает тысячи участников, в числе которых эксперты и представители туристических организаций России. Югру на мероприятии представили Управление туризма Департамента промышленности Югры, муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийска «Управление по развитию туризма и внешних связей», представители муниципальных образований Нефтеюганск

В рамках презентации маршрутов и проектов регионов России и стран также был представлен автономный округ, в частности, город Ханты-Мансийск. Заместитель директора управления Дина Гуц представила участникам Форума туристические возможности и особенности Югры, презентовала наиболее крупные событийные проекты, отметила деятельность городского туристско-информационного центра. Из мероприятий, проходящих в югорской столице, были выделены Кубок мира и Чемпионат России по биатлону, Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», культурно-туристический проект «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица». Особый интерес аудитории вызвали площадки «Новогодней столицы»: СПА-фестиваль и гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус». Кроме того, участники форума интересовались туристской инфраструктурой регионального центра, конференц-возможностями и этнографией.

В рамках доклада была отмечена деятельность туристско-информационного центра города Ханты-Мансийска: проекты, мероприятия, конференции, организуемые учреждением. Особое внимание было уделено механизму объединения органов исполнительной власти и бизнеса в процессе реализации крупных событийных проектов и разработке туристской навигационной системы. «Наша задача организовать не только интересное событие, привлекающее большие потоки туристов, но и сделать его экономически эффективным. Мы готовы расширять горизонты сотрудничества вместе с уральскими туристическими организациями» — отметила спикер.

Своеобразным итогом презентации стало то, что Event-агентства Екатеринбурга выразили намерение в ближайшее время организовать в столицы Югры крупный молодёжный форум.

В дни работы форума также прошла туристская выставка «Uraltravelmarket», где были представлены стенды региональных туроператоров, муниципальных образований, организаций народно-художественных промыслов Урала и Западной Сибири, фермерские хозяйства принимающие туристов. Прошли workshop и региональный этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» призёрами которого стали хантымансийские мастера. Так, общество с ограниченной ответственностью «Ханты-мансийская сувенирная фабрика» победила сразу в двух номинациях: заняла первое место в номинации «Сувенир региона» (категория «VIP») и второе место — в номинации «Сувенир-игрушка» за деревянную игрушку «Сражение на рыбках».