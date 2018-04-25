В Ярославле обсудили ключевые туристические продукты региона

23 — 24 апреля прошла стратегическая сессия по разработке ключевых туристических проектов с учетом новой концепции позиционирования региона. Работа ведется в рамках реализации мероприятий стратегии развития туризма Ярославской области до 2025 года.

Участие в сессии приняли руководители профильных структурных подразделений всех муниципальных районов и городских округов, эксперты, руководители туристических фирм, гостиниц, баз отдыха.

— В рамках таких мероприятий представители туристической сферы получают площадку для взаимодействия. Зачастую оно переходит в целевое партнерство, которое позитивно сказывается на развитии экономики региона, — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова . — Сейчас наша общая задача — определить основные векторы дальнейшей работы, концепты туристических продуктов, удовлетворяющие потребностям рынка, прописать мотивационные сценарии спроса и предложения. Таким образом, мы получим контуры дорожной карты по формированию регионального турпродукта в приоритетных направлениях туризма.

Ведущие отраслевые эксперты и практики познакомили участников сессии с новыми тенденциями развития сферы туризма и векторами их внедрения. В числе спикеров — президент санкт-петербургской региональной общественной организации «Энциклопедия», член Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) Артем Желтов , директор проектов АНО «Коломенский посад», ведущий эксперт центра культурных инициатив Московской области Дмитрий Ойнас, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов , заместитель директора по развитию платформы «izi.Travel» Татьяна Зайцева, директор по продвижению территорий коммуникационного агентства «АГТ» Владислав Шулаев, создатель проекта «АрхиЛанч», экскурсовод проекта « Москва глазами инженера» Арсений Аредов и другие. Они рассказали о современных методах использования культурных ресурсов, оценке сегодняшнего положения региона на отраслевом рынке, форматах продвижения туристических событий и продуктов.

Практической частью программы сессии стала проектная работа. В центре обсуждения — городской туризм, использование водных и прибрежных территорий и развитие загородного и природного туризма. Особое внимание уделили и качественному переформатированию культурного направления в отрасли.

Среди идей, предложенных участниками сессии, разработка межмуниципальной экотропы, организация водных прогулок и дачных сезонов, создание базы видовых точек и карты прибрежных территорий. Также разработан набор проектных идей по развитию турпредложений городов Гардарики, ориентированных на семейный отдых.