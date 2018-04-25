Турки отказались летать в Днепр и Ивано-Франковск

Об этом заявил вице-президент компании по продажам в Восточной Европе и Балканском регионе Эмре Меневше, передает «Интерфакс-Украина»

«Нет, у нас пока нет таких планов», — ответил он на вопрос агентства.

Ранее СМИ сообщили о неспособности взлетно-посадочных полос в аэропортах Днепра и Ивано-Франковская принять самолеты турецкой авиакомпании. У ВПП было неудовлетворяющее требованиям техническое состояние.

В то же время, в 2016 году представительства Turkish Airlines в Киеве Динчер Сайиджи в интервью агентству заявлял о планах открыть рейсы в Днепр и Ивано-Франковске

«Мы готовы возобновить рейсы в Днепр в ближайшее время, но ожидаем официального разрешения от аэропорта. Аэропорт не назвал сроки решения данных технических проблем», —отмечал он.

Он также рассказал, что и в Ивано-Франковске были проблемы со взлетно-посадочной полосой из-за чего авикомпания была готова перейти на выполнение рейсов на самолетах типа Embraer-195.

Turkish Airlines (Türk Hava Yolları, THY) — турецкая авиакомпания, входящая в состав глобального альянса авиаперевозчиков Star Alliance. Она осуществляет рейсы по 302 направлениям: 49 внутренним, 253 международным, являясь первой в Европе и четвертой в мире авиакомпанией по количеству направлений.