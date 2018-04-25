Ещё
Аэропорт Кольцово введет табу на провоз оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт Кольцово введет табу на провоз оружия 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
С 25 мая по 25 июля пассажирам, следующим через екатеринбургский аэропорт Кольцово, будет запрещено провозить гражданское и служебное оружие, а также патроны к нему.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе воздушной гавани, ограничения связаны с проведением в России чемпионата мира по футболу. Подобные табу будут действовать во всех аэропортах, расположенных в городах-участниках мундиаля.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Игры состоятся в 11 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде.
Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.
Уралинформбюро: последние новости
"Уральские авиалинии" названы лучшей региональной авиакомпанией Путин разрешил РЖД не возвращать деньги за неиспользованные билеты "Уральские авиалинии" предлагают шесть "отпускных" направлений из Самары
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью63
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ94
В Москве ожидают новый ураган24
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах263
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение