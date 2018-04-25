Аэропорт Кольцово введет табу на провоз оружия 

С 25 мая по 25 июля пассажирам, следующим через екатеринбургский аэропорт Кольцово, будет запрещено провозить гражданское и служебное оружие, а также патроны к нему.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе воздушной гавани, ограничения связаны с проведением в России чемпионата мира по футболу. Подобные табу будут действовать во всех аэропортах, расположенных в городах-участниках мундиаля.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Игры состоятся в 11 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде.