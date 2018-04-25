5 самых лучших аэропортов мира

Сегодня аэропорт — это не только зал ожидания и взлетно-посадочная полоса. Современная воздушная гавань представляет из себя целый комплекс, в котором есть все, чтобы комфортно ждать своих рейсов. Это гостиницы, рестораны, магазины, лаунж-зоны, комнаты матери и ребенка и т. д. Но есть и такие, в которых хочется просто жить. Их инфраструктура настолько разнообразна, что порой кажется: ты находишься не в аэропорту, а в каком-то небольшом городе.

Из года в год Чанги занимает лидирующие позиции в мировом списке, как самый лучший. И это действительно заслуженно. Чанги — невероятный, о нем можно написать целую книгу. Очень странно, что туроператоры не продают туда туры. Ведь здесь можно отлично провести не только несколько часов, но и остаться дня на два. Инфраструктура аэропорта настолько богата, что посмотреть все за короткое время просто невозможно. Помимо отелей, удобных комнат матери и ребенка, бизнес-залов, многочисленных магазинов, ресторанов и кафе в каждом из терминалов, на территории Чанги есть бассейн, клиники, аптеки, кинотеатр, множество игровых зон для детей, аттракционы для взрослых, тренажерные залы и многое другое.

Причем большинство из перечисленного — бесплатное. А сколько там разнообразных ботанических садов: сад бабочек, орхидей, подсолнухов, кактусов, папоротника. Ну и конечно, самый любимый туристами — «Заколдованный». Это интерактивный сад, в котором переплетаются высокие технологии и традиционная флористика. При приближении человека сад оживает: включаются звуки живой природы и «цветение» искусственных растений. В следующем году в аэропорту планируют открыть не менее увлекательный и интересный подвесной парк. Также для всех желающих в аэропорту бесплатно предоставляется экскурсия по самым главным достопримечательностям города.

Когда-то на месте Инчхона было несколько островов, в которых обитали только ласточки, а сегодня там располагается ультрасовременное здание — крупнейший северо-восточный транзитный узел, состоящий из трех терминалов. Инчхон — самый молодой из аэровокзалов-гигантов, но это ему ничуть не мешает занимать лидирующие позиции и считаться лучшим аэропортом. На территории этого уникального аэровокзального комплекса общей площадью 496 тысяч квадратных метров есть все: от капсульных отелей до музеев. Время от времени там проводят даже различные представления и шоу.

Кроме того, при аэропорте построен современный медицинский центр, есть казино, каток, массажный кабинет, магазины, площадки для гольфа, зимний сад и молельная комната. А чтобы лучше ориентироваться в этом пространстве и не потеряться, каждому путешественнику бесплатно выдают карту воздушной гавани.

Этот аэропорт — один из самых красивых и удобных авиаузлов в мире. Второе его неофициальное название — Чхеклапкок, в честь искусственного острова, на котором он расположен. Аэропорту всего 20 лет, но за это время он завоевал уже множество мировых наград. Чхеклапкок состоит из трех терминалов, в каждом из которых предусмотрено простое расположение всех служб и удобная система указателей. Для туристов в аэровокзале представлено множество услуг, включая развлекательные и познавательные.

Здесь вы найдете 4D-кинотеатр, интерактивный тематический центр, спортивный зал и любимый многими авиацентр. В последнем рассказывают об истории авиации и предоставляют возможность каждому попробовать себя в роли пилота. Кроме того, на территории аэровокзала устраивают различные выставки и концерты. Скучно не будет никому.

Аэропорт Ханеда, Токио

Ханеда — крупнейший аэропорт Японии , который обслуживает в основном внутренние рейсы. Поэтому русские туристы здесь бывают очень редко. А те, кому удается его посетить, остаются под большим впечатлением. Ханеда находится в пятерке самых крупных авиаузлов по интенсивности пассажиропотока и оценивается туристами на высоком уровне.

На территории аэровокзала расположен огромный шестиэтажный торговый центр, есть стоматологическая клиника, поликлиника, почта, гостиница, ресторан на крыше и даже банкетный зал. Любой путешественник может арендовать здесь мобильный телефон и получить бесплатные брошюры о стране на своем языке. Как рассказывают туристы, в Ханеде продумано все до мелочей, включая уборные комнаты. А сотрудники аэропорта напоминают роботов, которые работают как машины.

Старейший аэропорт в Европе. Свои терминалы он открыл с самого 1916 года. Хотя, конечно же, за это время его несколько раз перестраивали. Неспроста же Схипхол получил более 200 наград за последние 30 лет. Туристы называют эту воздушную гавань маленьким городком. И не зря. Ведь в Схипхоле есть все для комфортного времяпрепровождения. Здесь можно отлично выспаться в одной из шести гостиниц, полюбоваться оригинальными картинами голландских мастеров, «прогуляться» под пение птиц по парку на велотренажере, почитать умную литературу в библиотеке и сделать маску для волос в крупнейшем SPA-центре.

Схипхол — единственный аэропорт в мире, где можно пожениться прямо на посадочной полосе или на борту самолета 30-х годов. Также на территории аэропорта можно устроить себе шопинг в торговом центре, романтический ужин в одном из ресторанов, отдохнуть и помолиться.