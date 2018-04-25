Спецсотрудники Шереметьево будут контролировать зону паспортного контроля в период ЧМ-2018

Аэропорт Шереметьево в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 организовал службу по координации деятельности в пункте пропуска. Новое подразделение создано для улучшения обслуживания пассажиров международных рейсов и сокращения времени прохождения формальностей на пунктах пропуска через государственную границу, сообщили в Шереметьево.

«Для предупреждения возникновения очередей, удобного и оперативного прохождения паспортного контроля сотрудники службы при необходимости будут равномерно распределять потоки в местах ожидания контроля и оказывать пассажирам необходимую помощь», — отметили в Шереметьево.

Ранее генеральный директор оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 Алексей Сорокин заявил, что около 500 тысяч иностранных туристов могут посетить Россию по время проведения турнира.