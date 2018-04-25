Службу для оперативного прохождения пограничного контроля создали в аэропорту Шереметьево

Службу по координации деятельности в пункте пропуска создали в аэропорту Шереметьево , она поможет пассажирам международных рейсов оперативно проходить пограничный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«В Международном аэропорту Шереметьево в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 организована служба по координации деятельности в пункте пропуска. Новое подразделение создано для совершенствования обслуживания пассажиров международных рейсов и сокращения времени прохождения формальностей на пунктах пропуска через государственную границу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для предупреждения возникновения очередей, удобного и оперативного прохождения паспортного контроля сотрудники службы при необходимости будут равномерно распределять потоки в местах ожидания контроля и оказывать пассажирам необходимую помощь. Особое внимание будет уделяться пожилым пассажирам, пассажирам с детьми, маломобильным путешественникам, транзитным и трансферным пассажирам, обладателям дипломатических паспортов, членам экипажей воздушных судов.

«Шереметьево комплексно модернизирует инфраструктуру и сервисную среду с целью создания максимально комфортных условий для всех категорий пассажиров. Обеспечение оперативного и удобного прохождения пред— и послеполетных формальностей является одним из приоритетов аэропорта. На период проведения ЧМ-2018 прохождение таможенного и пограничного контроля будет организовано непосредственно в ВИП-залах аэропорта», — добавили в пресс-службе.