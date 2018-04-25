В Тольятти могут открыть текстильную фабрику и Торговый дом Узбекистана

В ходе встречи гостям рассказали о промышленном и туристическом потенциале Тольятти . В свою очередь представители делегации презентовали город Карши и подчеркнули значимость развития как экономических, так культурных и туристических связей между Россией Республикой Узбекистан , в частности между городами Карши и Тольятти. Также гости города рассказали о намерениях открыть в городе текстильную фабрику и Торговый дом Узбекистана. Также от представителей ТПП Тольятти прозвучали предложения наладить контакты между компаниями водосберегающих технологий, а также в сфере строительства канатных дорог и в образовательной отрасли.