На Куршской косе появится зона отдыха для туристов

В национальном парке Куршская коса планируют создать зону для отдыха туристов. Кемпинги и стоянки планируют разместить на территории в 10 гектаров. Работы планируют выполнять за средства частного инвестора. Первыми облагораживать будущую рекреационную зону стали волонтёры, которые высадили яблоневый сад в память о погибших в Кемерове . Подробности у Константина Морозов.

Эти деревья высаживают на Куршской косе в память о погибших в Кемерове. Подробности трагедии, которая произошла 25 марта в Кузбассе, знает весь мир.

На памятную церемонию приезжают целыми семьями. Посадка сада занимает не больше 15 минут. Эмма, Андрей и Клим Фисенко обещают каждую неделю приезжать в национальный парк и поливать саженцы.

С яблоневого сада начинается создание рекреационный зоны на Куршской косе. В дальнейшем на площади в десять гектаров появятся кемпинги и парковки. Проведут благоустройство пляжей.

— В рамках проекта дикой природы это территория, она будет развиваться. Здесь будут, поставлены лавочки, здесь всё будет закрыто забором от диких кабанов и животных. Сама эта территория в ближайший год два превратиться в зону отдыха всех туристов приезжающих на территории национального парка!

Сейчас над этим проектом работает региональное правительство. Сюда планируют привлечь средства частных инвесторов.