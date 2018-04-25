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Зал для дегустации и презентации вологодских продуктов может появиться в Вологде
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Зал для дегустации и презентации вологодских продуктов может появиться в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 48 минут назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Рассчитан он будет в первую очередь на туристов и гостей города. Предложение о его создании было высказано на встрече Мэра города Сергея Воропанова с представителями туристического бизнеса. Она прошла в Администрации города. Городские власти обсудили с экскурсоводами и туроператорами самые насущные вопросы.
Экскурсии на предприятия, которые производят брендовые для региона продукты — масло и молоко, всегда пользуются спросом у туристов. Но не всегда их можно провести непосредственно в цехах. Поэтому и было высказано предложение создать в центре Вологды дегустационный зал для вологодских продуктов. Теперь предстоит подобрать подходящее помещение.
Еще один вопрос, который волнует многих представителей туристического бизнеса — судьба дома Засецких на перекрестке улицы Ленинградской и Проспекта Победы. Здание, которое построено в XVIII веке и является памятником архитектуры федерального значения, требует ремонта. В настоящее время оно включено в план приватизации, его восстановлением займется в перспективе новый владелец. Но часть работ необходимо провести уже сейчас.
«То, что дом разрушается, уже видно всем. Мы прорабатывали этот вопрос с заместителем Губернатора Олегом Васильевым. Договорились, что будем поднимать вопрос на уровне федерации, чтобы памятник можно было отремонтировать. А пока предложение: собрать волонтеров, выбрать день и провести на территории возле дома субботник», — рассказал собравшимся Мэр Вологды Сергей Воропанов.
На встрече обсудили и другие вопросы, связанные с туристической сферой: сохранение исторической застройки, вопросы благоустройства, организацию парковок для экскурсионных автобусов, развитие туристической инфраструктуры. Такие встречи будут проходить и в дальнейшем.
Напомним, туристическая отрасль — это сфера экономики, которая активно развивается в областной столице. За последние три года на 15% увеличился турпоток в Вологду, в прошлом году он превысил планку в 700 тысяч человек. На 11% выросло количество гостиниц, более чем на 60% — число кафе и ресторанов, появилось около десятка новых объектов показа.
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