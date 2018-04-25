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Подросток застрял в сливе бассейна
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Подросток застрял в сливе бассейна 

News.ru 1 час назад
12-летний американец более девяти минут провёл под водой. Как сообщает Mirror, он застрял ногой в сливном отверстии бассейна. Инцидент произошёл в Южной Каролине.
Один из туристов, который проводил время в этом бассейне, умел делать дыхание рот в рот и сердечно-лёгочную реанимацию. Это и спасло подростка, который был под водой на протяжении 9 минут и 18 секунд.
После оказания первой помощи он был доставлен в больницу. Отмечается, что полицейские и представители отеля не рассказывают о состоянии мальчика.
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