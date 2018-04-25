Пассажирам Стригино запретят перевозить оружие

С 25 мая по 25 июля 2018 года на всех рейсах международного аэропорта Стригино будет введен запрет на перевозку гражданского и служебного оружия и патронов к нему, об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

Администрация аэропорта Стригино отмечает, что к холодному оружию относятся и кортики. Их перевозка воздушными суднами также запрещена с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Напомним, Канавинский мост закроют для свободного проезда 28 апреля.