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Парк «Зарядье» в Москве организует экскурсии на разных языках для туристов во время ЧМ
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Парк «Зарядье» в Москве организует экскурсии на разных языках для туристов во время ЧМ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Московский парк «Зарядье» готовит экскурсионную программу для туристов, которые приедут в столицу в дни проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС директор парка Павел Трехлеб.
"В парке «Зарядье» со дня открытия запущены экскурсионные программы. Мы организуем экскурсии, в том числе, на иностранных языках. Мы ждем наших гостей на чемпионат, и скорее всего для них мы сделаем дополнительный экскурсионную программу", — сказал он.
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября 2017 года во время празднования 870-летия Москвы, свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Там также разместились филармония, «Парящий мост», научно— познавательный центр «Заповедное посольство», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Возведение павильона «Ледяная пещера» началось в апреле прошлого года, планируется, что он станет частью медиацентра для детей и подростков, где будут проводиться лабораторные занятия и лекции.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов— на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
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