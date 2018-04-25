В Беларуси назвали самые пунктуальные авиакомпании марта

По данным Национального аэропорта «Минск», авиакомпания «Аэрофлот» стала самым пунктуальным авиаперевозчиком марта в номинации «Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно». Российская компания выполнила без задержек 265 рейсов из 307. Показатель пунктуальности составил 86,3 процента.

В номинации «Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно» самой пунктуальной признана авиакомпания «AirBaltic». Она выполнила 33 из 34 рейсов без задержек, то есть проявила пунктуальность на 97,1 процента.

Между тем, сам аэропорт «Минск» по итогам прошлого года вошел в десятку самых пунктуальных аэропортов в категории «Аэропорты, обслуживающие от 1,5 до 5 миллиона пассажиров в год». Данные рейтинга Fly Stats приводит агентство «Белта».