Второй пассажирский терминал аэропорта «Домодедово» сдадут в эксплуатацию в два этапа

Специалисты приняли решение, что второй пассажирский терминал аэропорта «Домодедово» , который возводят для обслуживания пассажиров международных авиалиний, будет сдан в эксплуатацию в два этапа, говорится в сообщении пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную после корректировки проектную документацию строительства второго пассажирского терминала аэропорта «Домодедово». Откорректированная проектная документация предусматривает несколько решений, в том числе — оборудование питканалов (тоннелей под перроном) для обслуживания воздушных судов на местах стоянок и техническое оснащение международного многостороннего воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

«Сдавать в эксплуатацию новый терминал, общая площадь которого составит 157584,31 квадратных метров, будут в два этапа. Первый — введение в эксплуатацию посадочной галереи с пятью мостами к телетрапам, второй — оборудование тринадцати дополнительных контактных мест стоянок воздушных судов», — говорится в сообщении.

В частности, новый терминал будет включать перрон, привокзальную площадь и здание терминала, который разделится на две зоны: главное здание и две посадочные галереи для связи с контактными и удаленными местами стоянки воздушных судов.

«По итогам реализации проекта «Домодедово-2» будет представлять собой единый комплекс, который позволит обслуживать авиапассажиров и обрабатывать багаж на международных авиалиниях в непрерывном режиме. Расчетный пассажиропоток после первого этапа сдачи терминала составит 5,7 миллиона пассажиров в год, после второго этапа — 12 миллионов», — уточняется в сообщении.