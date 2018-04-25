На ЧМ-2018 ожидается около полумиллиона иностранных туристов

Около 500 тысяч иностранных туристов могут посетить Россию по время проведения Чемпионата мира по футболу, заявил генеральный директор оргкомитета по подготовке к турниру Алексей Сорокин

«Мы взяли достаточно консервативный прогноз… Это около 500 тыс. иностранных туристов», — сказал он.

По оценкам оргкомитета, большинство регионов, принимающих ЧМ-2018, за месяц получит годовой турпоток.

В проведённом специалистами консалтинговой компании McKinsey «Исследовании влияния Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы» указано, что РФ может получить около $2 млрд за счёт туризма.

ЮАР и «Экономика России получит около $2 млрд за счёт развития туризма во время проведения ЧМ-2018, что соответствует уровню чемпионов в Бразилии Японии », — говорится в отчётности.