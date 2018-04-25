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На ЧМ-2018 ожидается около полумиллиона иностранных туристов
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На ЧМ-2018 ожидается около полумиллиона иностранных туристов 

Rambler News Service 2 часа назад
Около 500 тысяч иностранных туристов могут посетить Россию по время проведения Чемпионата мира по футболу, заявил генеральный директор оргкомитета по подготовке к турниру Алексей Сорокин.
«Мы взяли достаточно консервативный прогноз… Это около 500 тыс. иностранных туристов», — сказал он.
По оценкам оргкомитета, большинство регионов, принимающих ЧМ-2018, за месяц получит годовой турпоток.
В проведённом специалистами консалтинговой компании McKinsey «Исследовании влияния Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы» указано, что РФ может получить около $2 млрд за счёт туризма.
«Экономика России получит около $2 млрд за счёт развития туризма во время проведения ЧМ-2018, что соответствует уровню чемпионов в Бразилии, ЮАР и Японии», — говорится в отчётности.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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