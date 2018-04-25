Звериный бунт: буйволы пошли войной на прайд львов

Невероятное событие произошло на глазах испуганных туристов в Замбии : стадо разъяренных буйволов объявило львиному прайду настоящую войну. Пока совершенно не понятно, что именно спровоцировало мирно отдыхающих буйволов на внезапную атаку.

Удивлены были и сотрудники Национального парка Замбии — ничего такого раньше здесь не происходило. Гиды поспешили увести тургруппу подальше от агрессивных животных, но один из туристов все же успел снять происходящее на видео.

Напомним, ранее в другом африканском национальном парке случилось и еще одно неожиданное нападение. Тогда произошла стычка между акулой и бегемотами.