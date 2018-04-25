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Звериный бунт: буйволы пошли войной на прайд львов
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Звериный бунт: буйволы пошли войной на прайд львов 

Trendymen 38 минут назад
Фото: Trendymen
Невероятное событие произошло на глазах испуганных туристов в Замбии: стадо разъяренных буйволов объявило львиному прайду настоящую войну. Пока совершенно не понятно, что именно спровоцировало мирно отдыхающих буйволов на внезапную атаку.
Удивлены были и сотрудники Национального парка Замбии — ничего такого раньше здесь не происходило. Гиды поспешили увести тургруппу подальше от агрессивных животных, но один из туристов все же успел снять происходящее на видео.
Напомним, ранее в другом африканском национальном парке случилось и еще одно неожиданное нападение. Тогда произошла стычка между акулой и бегемотами.
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