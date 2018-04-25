Голографические статуи жителей Брюсселя будут привлекать туристов

Терракты в Брюсселе , произошедшие в 2016 году, заметно повлияли на имидж города в глазах туристов. Новой промокампанией правительство города намерено обратить внимание всего мира на дружественную и открытую атмосферу в столице Бельгии

Чтобы вернуть Брюсселю привлекательность среди туристов, агентство Rosapark создало трехмерные статуи из реальных горожан. Основной мотивацией для креативной команды было желание быть на равных с главными туристическими направлениями — Парижем или, например, Лондоном.

Голографические изображения были спроектированы на стелу, сообщение на которой гласило: «В Брюсселе настоящими памятниками являются люди».

В рамках кампании было создано 500 голограмм.