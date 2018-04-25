В Якутию через Новосибирск: в Платове появится новый рейс

Южный хаб расширяет региональную маршрутную сеть. 13 июня авиакомпания «Алроса» запускает рейс до Якутии . Из Платова в Мирный через Новосибирск самолеты будут вылетать в среду, в 15:50.

В Новосибирске борт приземлится в 8 вечера по Москве , а по местному времени — в 12 ночи. В аэропорту Мирного ростовчане будут в 8 утра по местному времени и в 2 часа ночи — по Москве.

— Обратный вылет из Мирного в 11:30 по местному времени, промежуточная посадка в Новосибирске в 12:20 по местному времени. Прилет в Ростов в 14:00, — сообщает «Ростов-Транспорт».

Минимальная цена перелета — 23 610 рублей за человека в один конец. А вскоре по понедельникам и средам из донской столицы в Волгоград будут летать самолеты Sukhoi Superjet 100. Продажи билетов начнутся в ближайшее время. Первые пассажиры полетят в Волгоград уже 4 июня.