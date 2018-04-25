Улететь из Ростова в Ташкент можно будет в два раза чаще

«Узбекские авиалинии» (O‘zbekiston Havo Yo‘llari) станут летать из ростовского аэропорта Платов в Ташкент в два раза чаще. С 18 июня к рейсу по пятницам добавится также рейс по понедельникам, сообщает информационный портал «Ростов-Транспорт». На линии будет работать лайнер Airbus 320.

Вылеты из донской столицы по понедельникам назначены на 18:10, прибытие в 23:40 по местному времени, обратно самолет отправится в 14:20 и сядет в аэропорту Платов в 16:10. По пятницам самолеты «Узбекских авиалиний», как и раньше, будут вылетать из Платова в 16:40, садиться в Ташкенте в 22:10, назад отправляться в 12:50, посадка на донской земле при этом назначена на 14:40. Стоимость билетов начинается от 184 долларов за перелет в одну сторону.