Билеты на поезда Аллегро в дни проведения ряда матчей ЧМ-2018™ в Санкт-Петербурге можно приобрести со скидкой 25% 

Так, стоимость проезда на даты отправления 19, 26 июня и 3, 10, 14 июля в вагонах второго класса поездов «Аллегро» со скидкой составит €59, а в вагонах первого класса — €104 (вместо €79 и €132 соответственно). Приобрести билеты на поезда «Аллегро» можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.
Продажа билетов открывается за 60 суток до отправления поезда. При продаже проездных документов расчеты производятся в рублях по курсу, установленному Центробанком России на день оформления проездных документов.