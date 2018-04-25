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Билеты на поезда Аллегро в дни проведения ряда матчей ЧМ-2018™ в Санкт-Петербурге можно приобрести со скидкой 25%
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Билеты на поезда Аллегро в дни проведения ряда матчей ЧМ-2018™ в Санкт-Петербурге можно приобрести со скидкой 25% 

РЖД-Партнер 39 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Так, стоимость проезда на даты отправления 19, 26 июня и 3, 10, 14 июля в вагонах второго класса поездов «Аллегро» со скидкой составит €59, а в вагонах первого класса — €104 (вместо €79 и €132 соответственно). Приобрести билеты на поезда «Аллегро» можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.
Продажа билетов открывается за 60 суток до отправления поезда. При продаже проездных документов расчеты производятся в рублях по курсу, установленному Центробанком России на день оформления проездных документов.
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