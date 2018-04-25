Открываются прямые регулярные рейсы Минск-Казань и Минск-Ростов-на-Дону

Казань рейсы из Минска будут осуществляться четыре раза в неделю — в 23.50 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратные рейсы запланированы на понедельник, среду, пятницу и субботу — в 4.30. Время полета — 2 часа 20 минут. Минимальная цена билета в одну сторону — 106 евро.

Беларусь и Татарстан связывают крепкие договорные отношения с 2004 года, товарооборот уже превышает миллиард долларов, — сообщил корреспонденту «СОЮЗа» руководитель отделения Посольства Беларуси в Казани Олег Исаев . — У бизнесменов двух стран тесные деловые контакты, новое авиасообщение поможет их укрепить. А то в прошлом году белорусская делегация на перекладных прилетала в Казань из Москвы на заседание совместной рабочей группы. В этот раз, 27 апреля, татарстанская делегация во главе с вице-премьером республики прямиком отправится в Минск…

— Утром прилететь, решить вопросы, а вечером улететь — это очень здорово, — говорит один из первых пассажиров рейса генеральный директор тракторного завода «МТЗ-Татарстан» Константин Анисимов . — Надеюсь, что с Минском свяжут и Набережные Челны, и Нижнекамск

Директор казанского представительства компании «Пинскдрев», выпускающей белорусскую мебель, Михаил Пугач летает в Минск два раза в месяц. Раньше приходилось делать пересадку в Москве, теперь путь станет короче. Почетный консул Беларуси в столице Татарстана и председатель общественной организации белорусов Казани «Спадчына» Сергей Маруденко помнит времена, когда из Казани летали самолеты в Минск и Гомель . И вот, спустя 30 лет, авиасообщение восстановлено. По словам Сергея Маруденко, рейсы будут востребованы представителями МАЗ-центра, сети магазинов бытовой техники «Атлант», компании «Амкадор», производящей стройтехнику.

Старожилы помнят, что в советские годы из Казани напрямую летали самолеты в Минск и Гомель

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— Немало бизнесменов — любителей казино интересовались у меня, скоро ли откроют маршрут, — смеется Сергей Маруденко. — В Минске, как известно, много таких заведений. Удобней станет гостить на исторической родине и представителям татарской общины в Беларуси. Она там весьма многочисленна.

— Частые рейсы позволяют летать почти в любой день, — говорит руководитель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов . — Сейчас мы с местными операторами формируем турпакет для гостей из Беларуси. Рассчитываем, что они будут прилетать в Казань на выходные: кто на 4 дня, а кто и на неделю. Сергей Иванов уверен, что с белорусской стороны разработают аналогичную программу. Беларусь, считает он, для российских туристов привлекательна отсутствием языкового барьера и комфортными ценами.

Глава Госкомтуризма Татарстана также рассчитывает на рост потока зарубежных туристов, летящих в Россию через Минск.

В свою очередь, для жителей Поволжья новый маршрут станет еще одним «окном в Европу». Минский аэропорт является крупным международным хабом.

По его словам, в этом году компания рассчитывает на загрузку маршрута примерно на 70-75 процентов. Не исключено, что число рейсов будет увеличено.

…Тем временем первый прямой рейс авиакомпании «Белавиа» из Минска приземлится в ночь на 28 апреля и в Ростове-на-Дону.

— Речь идет о начале полноценного пассажирского авиасообщения, из Минска в Ростов-на-Дону прилетят белорусские пассажиры, — говорит представитель ростовского аэропорта Платов Ольга Ладейщикова.

Самолет, по традиции, встретит водная арка, которую мощными струями воды из брандспойтов создадут над ним две пожарные машины. Таким водным «салютом» принято встречать в аэропорту первые рейсы новых маршрутов. После этого в Платове пройдет торжественная регистрация на обратный рейс Ростов-на-Дону — Минск.

Вопрос о необходимости открытия такого авиасообщения обсуждался в мае прошлого года во время визита в белорусскую столицу губернатора Ростовской области Василия Голубева . Во-вторых, к открытию нового направления приурочено подписание договора о побратимстве между Минском и Ростовом-на-Дону.

Самолет в Ростове-на-Дону, по традиции, встретит водная арка, ее мощными струями создадут из брандспойтов

Полеты «Белавиа» будут регулярными — четыре раза в неделю. Из Минска самолеты вылетят в понедельник, среду, пятницу и субботу в 23.30, а в ростовский аэропорт Платов прибудут в 01.45. Обратный рейс из Ростова-на-Дону будет отправляться в 3.15 во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В Минск самолеты прилетят в 5.35.

Время в полете составит примерно 2 часа 20 минут. Для сравнения: перелет через Москву занимает более пяти часов. Плюс время на пересадку, а это обычно не меньше двух часов.

Продажи билетов идут вовсю. Как отмечают в пресс-службе «Белавиа», ростовское направление пользуется спросом. И действительно, особенно активно пассажиры покупают билеты на период ЧМ-2018. Что, впрочем, неудивительно: из многих европейских стран прилететь напрямую в Ростов через Минск удобнее и проще, чем совершать крюк через Москву. Минимальная стоимость авиабилетов в одну сторону составляет около 100 евро, включая таксы и сборы, и около 200 евро туда-обратно.

— Прямое авиасообщение — это серьезный шаг навстречу друг другу. Мы рассчитываем на серьезное повышение деловой активности и наращивание товарооборота. Мне уже неоднократно приходилось слышать от ростовских бизнесменов, что прямой маршрут упростит связи, которые пока развиваются не полностью из-за неудобства и сложности перелетов, он снимет многие сдерживающие факторы и позволит напрямую и оперативно общаться с белорусскими партнерами. Также новое направление увеличит турпоток. У нас мощный туристический потенциал, и мы, конечно, в первую очередь надеемся привлечь в республику туристов из Ростовской области, — говорит руководитель ростовского отделения Посольства Беларуси Владимир Неронский.

Цифра: 140 минут составит время в полете из Минска в Ростов-на-Дону

Кстати, за несколько дней до первого рейса в Ростов «Белавиа» получает новые самолеты, среди которых два бразильских авиалайнера Embraer 175, рассчитанных на 76 пассажирских мест. Именно воздушное судно этой марки планируется пустить по ростовскому направлению. В пресс-службе компании подтвердили, что с высокой степенью вероятности на новом маршруте окажется и совершенно новый самолет.

ДОСЛОВНО

— Это авиасообщение позволит добиться синергетического эффекта в развитии отношений между жителями Ростовской области и Беларуси. Ведь такой элемент народной дипломатии, как прямые побратимские связи, хорошо работает на практике. Люди ездят друг к другу в гости, проводят дни культуры, спортивные состязания, ярмарки, экскурсии, совместно отмечают памятные даты. Причем это связывает не только поколение, которое помнит нашу общую историю в одной большой и дружной стране, но и молодежь. Большую роль тут играет наша диаспора в России и российская — в Беларуси. И сейчас очень важно стимулировать народную дипломатию.