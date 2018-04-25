В этом году Владивосток примет иностранные круизные лайнеры 25 раз

Иностранные круизные лайнеры зайдут в Приморье в этом году 25 раз, сообщает PRIMPRESS.

Это на 10 лайнеров больше, чем в прошлом году, и почти на 20, чем в 2016-м.