Ещё
В этом году Владивосток примет иностранные круизные лайнеры 25 раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В этом году Владивосток примет иностранные круизные лайнеры 25 раз 

Primpress 43 минуты назад
Фото: Primpress
Иностранные круизные лайнеры зайдут в Приморье в этом году 25 раз, сообщает PRIMPRESS.
Это на 10 лайнеров больше, чем в прошлом году, и почти на 20, чем в 2016-м.
Primpress: последние новости
Путин подпишет «беспрецедентный указ» Почетный житель Владивостока Игорь Шувалов покидает правительство Россиян ждет новый налог – на сбор грибов и ягод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс339
Пока вы спали: Су-57 «провалились»13
Садальский раскрыл тайну Галкина19
Таиланд массово закрывает туристические объекты4
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы32
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение