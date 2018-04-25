Авиасообщению Ростова с Прагой исполнилось 10 лет

Накануне, 24 апреля, исполнилось 10 лет с момента начала полетов по маршруту Ростов — Прага чешской авиакомпанией Czech Airlines. За указанный период направлением воспользовалось почти 300 тыс. пассажиров, часть из них были транзитные. По данным на 2017 год, средняя заполняемость кресел составляет 83%.

Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Казани и Уфы. В весенне-летнем расписании вылететь из аэропорта Платов в столицу Чехии можно по понедельникам, вторникам, четвергами субботам в 3:40 ночи. Кроме донской столицы, прямые рейсы в Прагу есть также у еще шести городов России

«Мы очень рады тому, что российский рынок консолидировался после недавнего кризиса, сейчас почти достигает докризисного уровня и российские туристы и предприниматели в конце концов возвращаются в Чехию», — отметил коммерческий директор Czech Airlines Ян Тот.