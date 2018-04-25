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Авиасообщению Ростова с Прагой исполнилось 10 лет
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Авиасообщению Ростова с Прагой исполнилось 10 лет 

Деловое сообщество 45 минут назад
Накануне, 24 апреля, исполнилось 10 лет с момента начала полетов по маршруту Ростов — Прага чешской авиакомпанией Czech Airlines. За указанный период направлением воспользовалось почти 300 тыс. пассажиров, часть из них были транзитные. По данным на 2017 год, средняя заполняемость кресел составляет 83%.
В весенне-летнем расписании вылететь из аэропорта Платов в столицу Чехии можно по понедельникам, вторникам, четвергами субботам в 3:40 ночи. Кроме донской столицы, прямые рейсы в Прагу есть также у еще шести городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Казани и Уфы.
«Мы очень рады тому, что российский рынок консолидировался после недавнего кризиса, сейчас почти достигает докризисного уровня и российские туристы и предприниматели в конце концов возвращаются в Чехию», — отметил коммерческий директор Czech Airlines Ян Тот.
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