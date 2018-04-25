Сургутский район организует квесты для туристов

Желающим попробовать новый туристический продукт уже с 23 апреля предложат пройти испытания увлекательной игрой в реальном времени.

С этой целю организаторы — управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района, разработали туристические маршруты в наиболее интересных с исторической и этнографической точек зрения поселениях. Среди них этническая деревня Русскинская, старинное русское село Тундрино, неповторимый своей красотой Угут, известное далеко за пределами Югры стоянкой первобытного человека поселение Барсово и крупнейший в муниципалитете город Лянтор . Любую из этих шести локаций участник квеста может выбрать на свое усмотрение.

Для участия туристу нужно пройти регистрацию на сайте администрации, получить так называемый путевой лист с заданиями — его, кстати, можно скачать с интернета самому, оставить свой регистрационной номер и отправиться в путешествие. Головоломки авторы проекта обещают несложные, а для победителей предусмотрены солидные призы, главный из которых — это поездка на двоих в город Казань

Начальник отдела Управления культуры, туризма и спорта Лариса Касаджик отметила: «Когда участник или команда будут проходить определенный маршрут, то им ставятся баллы. С ними все время будут на связи — телефонной, интрнет, — наши специалисты. В блоке заданий есть и загадки, и посещение на выбор интересных мест. Но всего рассказывать не буду. Успешно прошедшие туристы испытания получат право на получение призов. Они будут солидными — мы привлекли для этого спонсоров. Главным станет поездка на двоих в Казань. Сами квесты мы постарались сделать интересными и в призах тоже никто не разочаруется!»

Стоит добавить, что администрация Сургутского района объявила конкурс среди предпринимателей на создание новых туристических продуктов с полутора миллионным бюджетом для победителя. Номинации: развитие инфраструктуры в сфере туризма, социальных и этнографических туристических маршрутов.