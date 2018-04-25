Россиян призвали защищаться от малярии до и после поездки в тропики

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, собирающимся в тропические страны, принимать специальные препараты от малярии.

Как сообщается на сайте ведомства, препарат от малярии необходимо начачать принимать за неделю до поездки в тропические страны, а затем продолжать его прием в течение месяца после отдыха.

При этом ведомство подчеркивает, что выбор противомалярийного лекарства зависит от страны пребывания, а его дозы должны рассчитываться врачом.

Кроме того, по мнению специалистов, важной частью защиты от болезни во время отдыха является противодействие укусам комаров. Туристам рекомендуется смазывать открытые части тела отпугивающими средствами (репеллентами), засетчивать окна и двери сеткой или марлей, а также обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами.