Ещё
Россиян призвали защищаться от малярии до и после поездки в тропики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян призвали защищаться от малярии до и после поездки в тропики 

ИД «Собеседник» 31 минуту назад
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, собирающимся в тропические страны, принимать специальные препараты от малярии.
Как сообщается на сайте ведомства, препарат от малярии необходимо начачать принимать за неделю до поездки в тропические страны, а затем продолжать его прием в течение месяца после отдыха.
При этом ведомство подчеркивает, что выбор противомалярийного лекарства зависит от страны пребывания, а его дозы должны рассчитываться врачом.
Кроме того, по мнению специалистов, важной частью защиты от болезни во время отдыха является противодействие укусам комаров. Туристам рекомендуется смазывать открытые части тела отпугивающими средствами (репеллентами), засетчивать окна и двери сеткой или марлей, а также обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами.
ИД «Собеседник»: последние новости
Одноклассник Скрипаля рассказал о его просьбе вернуться в РФ Саргсян допустил свою отставку после решения проблемы Карабаха США ввели санкции против Миллера, Дерипаски и экс-охранника Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию509
Россия может выйти из ПАСЕ67
Куда революция заведет Армению411
В США заявили о провале Су-57691
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»2
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
03:44
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»
Общество
01:00
Россия прощает и платит
Экономика Статьи
06:49
Кремль сменит формат инаугурации
Политика
01:34
Россия может выйти из ПАСЕ
Политика
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение