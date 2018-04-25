В Омске выпустят событийный календарь

Об этом сообщила руководитель Туристского информационного центра Ксения Чижова.

В мае текущего года в Омске выпустят первый событийный календарь. Он будет включать в себя мероприятия, которые пройдут в регионе летом и осенью. Календарь напечатают тиражом в одну тысячу экземпляров.

«Чтобы события стали туристическими, они должны быть регулярными. В Омском регионе есть такие события. Цель событийного календаря — создать базу привлекательных для туристов событий», — приводит слова Ксении Чижовой ИА «Омскрегион».

По словам Ксении Чижовой, в событийный календарь войдут фестиваль «Служилые люди Сибири», День города, Сибирский международный марафон, фестиваль «Солнцестояние» в Окунево и другие мероприятия.