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В Омске выпустят событийный календарь
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В Омске выпустят событийный календарь 

АиФ-Омск 19 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщила руководитель Туристского информационного центра Ксения Чижова.
В мае текущего года в Омске выпустят первый событийный календарь. Он будет включать в себя мероприятия, которые пройдут в регионе летом и осенью. Календарь напечатают тиражом в одну тысячу экземпляров.
«Чтобы события стали туристическими, они должны быть регулярными. В Омском регионе есть такие события. Цель событийного календаря — создать базу привлекательных для туристов событий», — приводит слова Ксении Чижовой ИА «Омскрегион».
По словам Ксении Чижовой, в событийный календарь войдут фестиваль «Служилые люди Сибири», День города, Сибирский международный марафон, фестиваль «Солнцестояние» в Окунево и другие мероприятия.
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