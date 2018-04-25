АК «Аврора» начинает работать на внутрирегиональных перевозках в Хабаровском крае

По информации на сайте Хабаровского аэропорта и АК «Аврора», сейчас перевозчик не выполняет внутрирегиональные рейсы в Хабаровском крае.

"С компанией «Аврора» достигли соглашения о начале полетов на Николаевск-на-Амуре с 1 июня этого года. Такое сотрудничество существенно повысит класс обслуживания. Также это позволит открыть продажу сквозных билетов на магистральные маршруты «Аэрофлота», перейти на систему стыковочных рейсов", — сообщил глава региона Вячеслав Шпорт

Губернатор предложил поддерживать внутрирегиональные авиационные перевозки из федерального бюджета. Пока они субсидируются за счет краевой казны. На этот год предусмотрено 411 миллионов рублей.