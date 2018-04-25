Туристы из Кореи отправили пешком исследовать остров Русский

В ненастную погоду круизные туристы прошли более двух километров, чтобы насладиться видами приморской природы. Во Владивосток океанский лайнер Costa NeoRomantica прибыл пол пути из Пусана Японию . На борту судна находились почти 1700 человек из разных стран мира, большинство туристов из Республики Корея . Именно 160 гостей из Страны Утренней Свежести отправились исследовать загадочный полуостров Тобизина. Несмотря на дождливую погоду, иностранцы получили массу положительных впечатлений и выразили желание вернуться снова.

— С увеличением заходов круизных лайнеров меняются запросы прибывающих туристов и необходимо предлагать то, что им будет интересно, — считает директор Туристско-информационного центра Дарья Гусева. — Раньше мы встречали лайнеры, на борту которых находились в основном взрослые туристы, и для них удобнее было посетить исторические достопримечательности, нежели отправиться на долгую прогулку. Сейчас к нам прибывают туристы из самых разных уголков мира, молодежь и семьи с детьми. Нужно готовить интересные предложения, чтобы гости захотели снова вернуться. Корейцы чтят природу, заботятся об экологии, очень аккуратные и ответственные. Остров Русский для них — настоящее открытие, и многие изъявили желание вернуться и совершить более длительное путешествие. Маршрут по Тобизина любят сами жители города, поэтому мы решили, что иностранным гостям тоже должно быть интересно.

В этом году в Приморье помимо индивидуальных круизных рейсов ожидается открытие регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии. Большой круизный лайнер Glory Sea сможет перевозить до 1300 путешественников за один рейс.