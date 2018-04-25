Туристы из Кореи отправили пешком исследовать остров Русский 

В ненастную погоду круизные туристы прошли более двух километров, чтобы насладиться видами приморской природы. Во Владивосток океанский лайнер Costa NeoRomantica прибыл пол пути из Пусана в Японию. На борту судна находились почти 1700 человек из разных стран мира, большинство туристов из Республики Корея. Именно 160 гостей из Страны Утренней Свежести отправились исследовать загадочный полуостров Тобизина. Несмотря на дождливую погоду, иностранцы получили массу положительных впечатлений и выразили желание вернуться снова.
— С увеличением заходов круизных лайнеров меняются запросы прибывающих туристов и необходимо предлагать то, что им будет интересно, — считает директор Туристско-информационного центра Дарья Гусева. — Раньше мы встречали лайнеры, на борту которых находились в основном взрослые туристы, и для них удобнее было посетить исторические достопримечательности, нежели отправиться на долгую прогулку. Сейчас к нам прибывают туристы из самых разных уголков мира, молодежь и семьи с детьми. Нужно готовить интересные предложения, чтобы гости захотели снова вернуться. Корейцы чтят природу, заботятся об экологии, очень аккуратные и ответственные. Остров Русский для них — настоящее открытие, и многие изъявили желание вернуться и совершить более длительное путешествие. Маршрут по Тобизина любят сами жители города, поэтому мы решили, что иностранным гостям тоже должно быть интересно.
В этом году в Приморье помимо индивидуальных круизных рейсов ожидается открытие регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии. Большой круизный лайнер Glory Sea сможет перевозить до 1300 путешественников за один рейс.
Круизный туризм — одно из наиболее перспективных направлений развития туристской отрасли Приморского края. В 2017 году иностранные лайнеры зашли в порт Владивостока рекордные для региона 15 раз, в результате чего познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями края смогли более 13 тысяч зарубежных гостей.