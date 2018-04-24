10 деревянных аэропортов России, которые до сих пор работают

Воздушное сообщение России — это не только суперсовременные воздушные ворота Москвы Санкт-Петербурга . Это еще и десятки крохотных аэропортов в отдаленных городах. Глядя на них, сложно даже догадаться, что это аэропорт — деревянные одноэтажные домики, где нет ни терминалов в привычном смысле этого слова, ни потока пассажиров.

Эти аэропорты обслуживают нужды малой авиации. Некоторые из них уже давно закрыты, другие используются до сих пор.

Источник: Novate

Сеймчан

Здание аэропорта было построено в 1944 году. Отсюда летает регулярный рейс в Магадан , а также чартерные рейсы для геологов, санитаров, сотрудников лесной охраны и ледовой разведки. Первоначально база работала только для перегона американских самолетов в СССР, которые поставляли по договору ленд-лиза, это была одна из станций на воздушной трассе между Аляской и Сибирью. На сегодня старинное здание — единственное из сохранившихся на всей трассе.

Пертоминское

Поселок Пертоминское с населением около 350 человек находится в Архангельской области . Для воздушного сообщения с административным центром используется аэропорт в близлежащем Васьковском сельском поселении, рейсы совершаются дважды в неделю.

Нижняя Пеша

Архангельском. Нижняя Пеша — центр арктического туризма с населением чуть более 700 человек. История села насчитывает более 180 лет. Из местного аэропорта осуществляется воздушное сообщение с Нарьян-Маром

Аэропорт в Енисейске для грузового и пассажирского сообщения с труднодоступными поселками Енисейского района. До 2016 года он активно использовался, несмотря на то, что нуждался в ремонте. В 2017 году полеты прекратились.

Соловки

Аэропорт построен еще в довоенные годы на Соловецких островах и во время Второй мировой активно использовался военно-воздушными силами БВФ. В настоящее время аэропорт все еще работает, хотя пассажиропоток постепенно сходит на нет. Часто рейсы отменяют из-за сложных погодных условий, и острова остаются изолированы от материка.

Красноселькуп

Местный аэропорт села Красноселькуп принимает внутренние рейсы из Тюмени Салехарда , работает только летом и зимой, поскольку весной и осенью грунтовую взлетную полосу размывает. Это один из немногих аэропортов малой авиации, которые реконструируют. Обновленный аэропорт будет принимать большинство современных самолетов.

Нюрба

В советские годы поселок Нюрба в Якутии был известен тем, что здесь проводилась добыча алмазов, а также базировался крупнейший вертолетный авиаотряд. Сегодня в городе живет чуть менее 10 тысяч человек, а аэропорт находится в плачевном состоянии, но рейсы в Якутск регулярно летают, как и чартеры в Иркутск

Сохранившееся здесь деревянное здание аэропорта закрыто. Жители Вологодской области пользуются современным аэропортом международного сообщения «Череповец», отремонтированным в 2000-х годах.

Оссора

Аэропорт в Оссоре уже более двух лет находится на полной реконструкции, которую должны закончить к декабрю 2018 года. Сроки выполнения строительных работ неоднократно срывались и переносились из-за сложностей с доставкой материалов на Камчатку.

Туруханск