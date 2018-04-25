Ещё
В Махачкале появились знаки «Туристический автобус»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Махачкале появились знаки «Туристический автобус» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В столице Дагестана установили девять дорожных знаков «Туристический автобус», которые обозначают места для остановки туристического транспорта, идущего по новому экскурсионному маршруту «Город на берегу моря».
«Дорожные знаки бело-коричневой цветовой гаммы содержат пиктограммы, изображающие в данном случае остановку туристического автобуса», — отмечается на сайте регионального Минтуризма. Также возле знаков оборудованы специальные места для остановки с информационными баннерами.
Новый маршрут был разработан ведомством специально к чемпионату Европы по спортивной борьбе. Он начинается с посещения центра народных художественных промыслов и аллеи «Город мастеров» в Махачкале. Также туристам предлагается посетить парк «Россия — моя история», центральную Джума-Мечеть, улицу Буйнакского, бульвар Сулеймана Стальского и памятник Махачу Дахадаеву.
«Это Кавказ»: последние новости
Азербайджанский туркомплекс «Шахдаг» стал партнером «Курортов Северного Кавказа» Достопримечательности Карачаево-Черкесии оснастят QR-кодами Чечня представила турпотенциал на выставке Arabian Travel Market 2018 в Дубае
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру438
Минтруд успокоил россиян51
За С-400 выстроилась очередь59
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ129
Украинцы сгубили гордость советской промышленности87
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
00:39
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ
Экономика
00:52
Минтруд успокоил россиян
Личный счет Экономика
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение