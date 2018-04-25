В Махачкале появились знаки «Туристический автобус»

В столице Дагестана установили девять дорожных знаков «Туристический автобус», которые обозначают места для остановки туристического транспорта, идущего по новому экскурсионному маршруту «Город на берегу моря».

«Дорожные знаки бело-коричневой цветовой гаммы содержат пиктограммы, изображающие в данном случае остановку туристического автобуса», — отмечается на сайте регионального Минтуризма. Также возле знаков оборудованы специальные места для остановки с информационными баннерами.