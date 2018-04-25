В Махачкале появились знаки «Туристический автобус» 

В столице Дагестана установили девять дорожных знаков «Туристический автобус», которые обозначают места для остановки туристического транспорта, идущего по новому экскурсионному маршруту «Город на берегу моря».
«Дорожные знаки бело-коричневой цветовой гаммы содержат пиктограммы, изображающие в данном случае остановку туристического автобуса», — отмечается на сайте регионального Минтуризма. Также возле знаков оборудованы специальные места для остановки с информационными баннерами.
Новый маршрут был разработан ведомством специально к чемпионату Европы по спортивной борьбе. Он начинается с посещения центра народных художественных промыслов и аллеи «Город мастеров» в Махачкале. Также туристам предлагается посетить парк «Россия — моя история», центральную Джума-Мечеть, улицу Буйнакского, бульвар Сулеймана Стальского и памятник Махачу Дахадаеву.