На Алтае праздник «Цветение маральника» откроет новый туристический сезон

БАРНАУЛ , 24 апр — РИА Новости . Ярмарки, концерты, конкурсы и спортивные шоу смогут увидеть зрители и гости на празднике «Цветение маральника», который пройдет 29 апреля и откроет летний туристический сезон в Алтайском крае , сообщило правительство региона.

Праздник проходит ежегодно и является примером событийного туризма в регионе.

"Праздник стартует в первый день федеральных выходных на территории комплекса «Бирюзовая Катунь». Это прекрасная возможность провести время с семьей, с друзьями, с близкими людьми на природе, в окружении алтайских гор и близ красавицы реки Катуни. Природа, отдых, развлечения — вот три главных составляющих «Цветения маральника». Тем, кто хочет массового веселья, зрелищ, добро пожаловать в центр события — на ярмарку, концерт, конкурсы, спортивные шоу", — говорится в сообщении.

Самые любознательные гости смогут посетить экскурсию по Тавдинским пещерам.

"Легенды говорят, что тысячи лет назад именно старая сварливая жадная бабка Тавда спрятала здесь свои сокровища. Тавдинские богатства туристы не видали, а вот сокровища матушки-природы, так искусно выточившей в скалах дивный пещерный лабиринт, туристам гарантированы", — говорится в сообщении.

Праздник «Цветение маральника» входит в топ-3 весенних событий у туристов. Рейтинг самых популярных фестивалей и праздников весны в регионах России составлен аналитическим агентством ТурСтат.

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