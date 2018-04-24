Обезьянка отомстила туристу, который столкнул ее в воду 

Забавный инцидент произошел во дворе храма в провинции Фуцзянь (Китай).
В Китае произошел забавный инцидент. Во дворе храма в провинции Фуцзянь турист подкрался к макаке-резус, сидевшей на перилах моста, и столкнул ее в воду. История появилась в издании Daily Mail.
Зверушка, а может карма, не осталась в долгу, мгновенно забралась обратно и погналась за своим обидчиком.
Пытаясь спастись от макаки, мужчина забежал в храм, но ему это не помогло. Более того, к погоне присоединилась еще одна обезьяна.
В результате «сражения» турист остался с оцарапанными руками и лицом.
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