Обезьянка отомстила туристу, который столкнул ее в воду

Забавный инцидент произошел во дворе храма в провинции Фуцзянь ( Китай ).

В Китае произошел забавный инцидент. Во дворе храма в провинции Фуцзянь турист подкрался к макаке-резус, сидевшей на перилах моста, и столкнул ее в воду. История появилась в издании Daily Mail.

Зверушка, а может карма, не осталась в долгу, мгновенно забралась обратно и погналась за своим обидчиком.

Пытаясь спастись от макаки, мужчина забежал в храм, но ему это не помогло. Более того, к погоне присоединилась еще одна обезьяна.

В результате «сражения» турист остался с оцарапанными руками и лицом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посетители зоопарка сняли на видео прогулку единственного в России гигантского муравьеда

Подозрительный манул из Московского зоопарка теперь доволен весенней погодой