Ещё
Обезьянка отомстила туристу, который столкнул ее в воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обезьянка отомстила туристу, который столкнул ее в воду 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Забавный инцидент произошел во дворе храма в провинции Фуцзянь (Китай).
В Китае произошел забавный инцидент. Во дворе храма в провинции Фуцзянь турист подкрался к макаке-резус, сидевшей на перилах моста, и столкнул ее в воду. История появилась в издании Daily Mail.
Зверушка, а может карма, не осталась в долгу, мгновенно забралась обратно и погналась за своим обидчиком.
Пытаясь спастись от макаки, мужчина забежал в храм, но ему это не помогло. Более того, к погоне присоединилась еще одна обезьяна.
В результате «сражения» турист остался с оцарапанными руками и лицом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посетители зоопарка сняли на видео прогулку единственного в России гигантского муравьеда
Подозрительный манул из Московского зоопарка теперь доволен весенней погодой
Вечерняя Москва: последние новости
Стал известен график работы визовых центров на майские праздники Агро- и экотуризм могут стать перспективными отраслями российской индустрии путешествий Овальная гостиница появится на Самарской улице за месяц до старта ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию157
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ110
Греф анонсировал «грандиозные изменения»191
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву42
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ136
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение