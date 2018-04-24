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В Псковской области прошел информационный тур для туроператоров Москвы и Петербурга
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В Псковской области прошел информационный тур для туроператоров Москвы и Петербурга 

Псковская губерния 1 час назад
Туроператор «Атмосфера путешествий» презентовал для крупнейших туроператоров Москвы и Петербурга свой новый маршрут «#Заповедник», об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Псковской области. Как отметили в пресс-службе, для туроператоров стало открытием посещение Полистовского заповедника и дома-музея Довлатова: две этих локации были самыми обсуждаемыми в течении всего информационного тура. Отметим, туристский маршрут «#Заповедник» стал победителем регионального конкурса среди туроператоров Псковской области в номинации «Лучший туристский продукт в рамках межрегионального историко-культурного и туристского проекта „Серебряное ожерелье России“. Конкурс проводился отделом развития туризма регионального комитета по культуре. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.
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