Авиасообщению Ростова-на-Дону с Прагой исполнилось 10 лет 

Сегодня исполняется 10 лет со дня открытия регулярного маршрута Czech Airlines между Ростовом-на-Дону и Прагой: первый рейс был выполнен перевозчиком 24 апреля 2008. Ростов-на-Дону стал пятым направлением в Российской Федерации, куда авиакомпания Czech Airlines начала и продолжает выполнять прямые рейсы из Праги. В летнем расписании из аэропорта «Платов» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») осуществляется 4 рейса в столицу Чехии еженедельно: по понедельникам, вторникам, четвергами субботам. За 10 лет работы Czech Airlines на ростовском направлении перевезла почти 300 тысяч пассажиров на 1455 рейсах туда/обратно, а также почти 1000 тонн грузов и почтовых отправлений. Самолеты авиакомпании налетали в целом 5,5 миллиона километров — это 273 круга по границе России или 137 раз по экватору. В 2017 году между Ростовом-на-Дону и Прагой пассажиропоток рейса Ростов-на-Дону — Прага вырос на 20% при увеличении числа рейсов на 11%, средняя занятость кресел составила 83%. — Ростов-на-Дону является одним из всего 5 региональных российских городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, куда летает авиакомпания Czech Airlines, поэтому мы особенно ценим сложившиеся между нами партнёрские отношения, — отметил исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов. — Прямое авиасообщение с Прагой открывает также дополнительные возможности для трансфера по всей Европе. — Авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Прагой является одним из проверенных, стабильных и популярных маршрутов не только среди российских туристов, приезжающих в Прагу и в Чешскую Республику полюбоваться красотой наших городов, но и среди клиентов авиакомпании, прибывающих в страну по делам. Мы очень рады тому, что российский рынок консолидировался после недавнего кризиса, сейчас почти достигает докризисного уровня и российские туристы и предприниматели в конце концов возвращаются в Чехию, — сказал Ян Тот, коммерческий директор авиакомпании Czech Airlines. Юбилейный рейс встречали ночью водной аркой. Экипажу преподнесли цветы, а пассажиров во время регистрации угощали национальным чешским лакомством — трдельниками и фирменным тортом.