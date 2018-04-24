«Победа» планирует запустить рейсы из Петербурга в Лондон 

Лоукостер «Победа» планирует запустить новый маршрут из Петербурга в Лондон, а также из Калининграда в Лондон. Компания уже запросила у Росавиации допуск к регулярным рейсам по этим направлениям. Если авиаперевозчик получит разрешение, то рейсы будут выполнять четыре раза в неделю.
В конце марта ежедневные перелеты между Петербургом и Лондоном запустила авиакомпания «Россия». Также на этом маршруте работает British Airways.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.