«Победа» планирует запустить рейсы из Петербурга в Лондон

Лоукостер «Победа» планирует запустить новый маршрут из Петербурга в Лондон, а также из Калининграда в Лондон. Компания уже запросила у Росавиации допуск к регулярным рейсам по этим направлениям. Если авиаперевозчик получит разрешение, то рейсы будут выполнять четыре раза в неделю.

В конце марта ежедневные перелеты между Петербургом и Лондоном запустила авиакомпания «Россия» . Также на этом маршруте работает British Airways.

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