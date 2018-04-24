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«Победа» планирует запустить рейсы из Петербурга в Лондон
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«Победа» планирует запустить рейсы из Петербурга в Лондон 

Собака 52 минуты назад
Фото: Собака
Лоукостер «Победа» планирует запустить новый маршрут из Петербурга в Лондон, а также из Калининграда в Лондон. Компания уже запросила у Росавиации допуск к регулярным рейсам по этим направлениям. Если авиаперевозчик получит разрешение, то рейсы будут выполнять четыре раза в неделю.
В конце марта ежедневные перелеты между Петербургом и Лондоном запустила авиакомпания «Россия». Также на этом маршруте работает British Airways.
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