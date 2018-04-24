Гостиницы Калининграда практически готовы к приёму болельщиков на ЧМ-2018

Калининградские гостиницы практически полностью готовы к приёму болельщиков на Чемпионате мира по футболу. Среди них и четырёхзвёздный отель «Кайзерхоф», который уже десять лет принимает туристов из других городов России и Европы. Круглую дату сотрудники отеля и приглашённые гости отметили на праздничном балу.

Живая музыка, приглушённый свет, вечерние платья и фраки. Главный зал отеля «Кайзерхоф» наполнен гостями, на бал в честь десятилетия гостиницы пришли около ста пятидесяти человек. Среди них предприниматели, министры и преподаватели федеральных вузов.

Вера Зимоглядова, доцент БФУ имени Канта:

— Этот отель мне дорог ещё потому, что он был одним из первых, которые ориентировались на европейские стандарты в своём сервисе, но ещё и потому, что он до сих пор сохранил высокую планку.

Особое внимание к гостям в отеле обеспечено не только во время бала, но и в повседневном режиме работы. Над комфортом постояльцев ежедневно трудятся более сотни сотрудников.

Светлана Бабушкина, генеральный менеджер отеля «Кайзерхоф»:

— Одно из самых дорогих и важных достояний нашего отеля это наш коллектив. Мы все находимся в одной лодке, и мы прекрасно понимаем, что мы — команда. И от каждого из нас зависит результат. У нас нет второстепенных должностей или самых важных.

Высоко оценивают работу гостиницы и в региональном правительстве. По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, «Кайзерхоф» входит в пятёрку лучших отелей Янтарного края.

— Это как раз-таки один из тех отелей, в котором абсолютно всё готово к приёму наших иностранных гостей. Неважно, иностранных, российских гостей, которые приедут на Чемпионат мира. Отель действительно является одним из ведущих отелей.

В преддверии мундиаля отель прошёл «на отлично» несколько проверок на пожарную безопасность и соответствие санитарным требованиям. Футбольных болельщиков со всего мира «Кайзерхоф» примет уже в середине июня.