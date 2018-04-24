Ещё
Гостиницы Калининграда практически готовы к приёму болельщиков на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гостиницы Калининграда практически готовы к приёму болельщиков на ЧМ-2018 

Вести Калининград 59 минут назад
Фото: Вести Калининград
Калининградские гостиницы практически полностью готовы к приёму болельщиков на Чемпионате мира по футболу. Среди них и четырёхзвёздный отель «Кайзерхоф», который уже десять лет принимает туристов из других городов России и Европы. Круглую дату сотрудники отеля и приглашённые гости отметили на праздничном балу.
Живая музыка, приглушённый свет, вечерние платья и фраки. Главный зал отеля «Кайзерхоф» наполнен гостями, на бал в честь десятилетия гостиницы пришли около ста пятидесяти человек. Среди них предприниматели, министры и преподаватели федеральных вузов.
Вера Зимоглядова, доцент БФУ имени Канта:
— Этот отель мне дорог ещё потому, что он был одним из первых, которые ориентировались на европейские стандарты в своём сервисе, но ещё и потому, что он до сих пор сохранил высокую планку.
Особое внимание к гостям в отеле обеспечено не только во время бала, но и в повседневном режиме работы. Над комфортом постояльцев ежедневно трудятся более сотни сотрудников.
Светлана Бабушкина, генеральный менеджер отеля «Кайзерхоф»:
— Одно из самых дорогих и важных достояний нашего отеля это наш коллектив. Мы все находимся в одной лодке, и мы прекрасно понимаем, что мы — команда. И от каждого из нас зависит результат. У нас нет второстепенных должностей или самых важных.
Высоко оценивают работу гостиницы и в региональном правительстве. По словам министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, «Кайзерхоф» входит в пятёрку лучших отелей Янтарного края.
Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области:
— Это как раз-таки один из тех отелей, в котором абсолютно всё готово к приёму наших иностранных гостей. Неважно, иностранных, российских гостей, которые приедут на Чемпионат мира. Отель действительно является одним из ведущих отелей.
В преддверии мундиаля отель прошёл «на отлично» несколько проверок на пожарную безопасность и соответствие санитарным требованиям. Футбольных болельщиков со всего мира «Кайзерхоф» примет уже в середине июня.
Вести Калининград: последние новости
В Литве в ходе спора о России эстонец избил украинца Ушла из жизни звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина В Керчи начал работу общественный Совет по строительству Крымского моста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»107
Газпром готов построить «Северный поток-3»286
В московском метро произошло ЧП5
Названа зарплата столичных учителей175
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах126
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
В московском метро произошло ЧП
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение