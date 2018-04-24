Finnair увеличит перевозки пассажиров из Петербурга на треть

Авиакомпания Finnair нарастит перевозки пассажиров по направлению из Хельсинки Санкт-Петербург на треть за счет увеличения частоты рейсов до трех в день и выполнения полетов более вместительными самолетами, сообщил перевозчик.

«Рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом будут выполняться до трех раз в день 100-местными комфортабельными авиалайнерами Embraer E-190. Они заменят самолеты ATR 72-500 вместимостью от 68 до 72 пассажирских кресел. В результате Finnair сможет ежедневно обеспечивать на этом маршруте почти на 100 мест больше, чем ранее», — говорится в сообщении.