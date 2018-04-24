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В Архангельске у самолета при посадке отвалился потолок
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В Архангельске у самолета при посадке отвалился потолок 

Российская Газета 1 час назад
При заходе на посадку в самолете авиакомпании «Нордавиа», летевшего из Петербурга в Архангельск, отвалился кусок внутренней обшивки салона. Пассажиры успели заснять ЧП на свои мобильные телефоны.
Пластиковая панель потолка повисла над сидящими в креслах пассажирами. Автор видео и комментаторы удивляются, почему поломку не устранили, и как самолет с такими косметическими дефектами допустили к эксплуатации, ведь отвалившийся кусок потолка оставался торчать до самого приземления.
По словам директора по информационной политике и корпоративным коммуникациям АО «Нордавиа-Региональные авиалинии» Виктора Аношкина, данная ситуация не представляла какой-либо опасности для пассажиров.
— После посадки в аэропорту Архангельска самолета Boeing-737 от вибрации приоткрылась декоративная потолочная панель в пассажирском салоне. Опасности эта ситуация не представляет, но стала источником некоторого дискомфорта на заключительном этапе выполнения рейса, — сказал представитель авиакомпании.
Отметим, что авиакомпания «Нордавиа» не раз вызывала недовольство пассажиров. Так, в прошлом году перевозчик неоднократно задерживал вылеты из городов маршрутной сети, нарушая расписание. Это стало причиной сокращения чартерной программы 2018 года для «Нордавиа».
На данный момент в самолетном парке Нордавиа насчитывается девять лайнеров марки «Боинг». Средний возраст самолетов — 25,6 лет.
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