В Архангельске у самолета при посадке отвалился потолок

При заходе на посадку в самолете авиакомпании «Нордавиа», летевшего из Петербурга Архангельск , отвалился кусок внутренней обшивки салона. Пассажиры успели заснять ЧП на свои мобильные телефоны.

Пластиковая панель потолка повисла над сидящими в креслах пассажирами. Автор видео и комментаторы удивляются, почему поломку не устранили, и как самолет с такими косметическими дефектами допустили к эксплуатации, ведь отвалившийся кусок потолка оставался торчать до самого приземления.

По словам директора по информационной политике и корпоративным коммуникациям АО «Нордавиа-Региональные авиалинии» Виктора Аношкина, данная ситуация не представляла какой-либо опасности для пассажиров.

— После посадки в аэропорту Архангельска самолета Boeing-737 от вибрации приоткрылась декоративная потолочная панель в пассажирском салоне. Опасности эта ситуация не представляет, но стала источником некоторого дискомфорта на заключительном этапе выполнения рейса, — сказал представитель авиакомпании.

Отметим, что авиакомпания «Нордавиа» не раз вызывала недовольство пассажиров. Так, в прошлом году перевозчик неоднократно задерживал вылеты из городов маршрутной сети, нарушая расписание. Это стало причиной сокращения чартерной программы 2018 года для «Нордавиа».

На данный момент в самолетном парке Нордавиа насчитывается девять лайнеров марки «Боинг». Средний возраст самолетов — 25,6 лет.