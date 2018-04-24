Цены на обслуживание судов в аэропорту Калининграда могут вырасти с вводом второй очереди

В проекте отмечается, что новые цены будут введены после запуска второй очереди аэропорта, которая строится к чемпионату мира по футболу. Спортивный турнир пройдет в России летом текущего года.

"Долгосрочные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов, утверждаемые настоящим приказом, подлежат применению после получения разрешения на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса в аэропорту города Калининград", — говорится в документе.

В проекте отмечается, что он отменяет действие приказа Федеральной службы по тарифам , который вступил в действие в 2014 году. В частности, согласно документу от 2014 года, который действует в настоящее время, сбор с авиакомпаний составлял 343 рубля за одну тонну максимальной взлетной массы воздушного судна, а сейчас, по проекту, цена вырастет до 461 рубля.

Кроме того, существенно вырастает и сбор за обеспечение взлетной безопасности самолетов — с 269 до 494 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы самолета. В целом, цены на обслуживание воздушных судов в Храброве, могут вырасти от 1,5 до 2 раз по сравнению с нынешними.

В настоящее время, согласно информации портала, документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. В случае, если данный документ утвердят, цены будут действовать до 31 декабря 2018 года.

Об аэропорте

Череповцом, Екатеринбургом, Краснодаром, Мурманском, Сочи, Аэропорт Храброво — международный аэропорт Калининграда. Связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом Архангельском , а также с зарубежными городами — Минском Гродно , Брестом, Гомелем Витебском , Ташкентом, Варшавой , Барселоной, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году превысил 1,78 млн пассажиров.

В настоящее время завершается реконструкция аэропорта Храброво, которая проводится в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и по плану подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, игры которого примет Калининград. Проект предусматривает реконструкцию аэровокзального комплекса, системы электроснабжения, удлинение ВПП с 2,5 до 3,3 км. В 2017 году введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс аэровокзала площадью 25,5 тыс. кв. м, проводятся работы на втором пусковом комплексе площадью 14,2 тыс. кв. м. Все работы должны быть завершены к началу мая.