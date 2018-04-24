У «Боинга» «Нордавии» при посадке отвалилась панель в салоне 

Сегодня в самолете компании «Нордавиа», выполнявшем рейс из Санкт-Петербурга в Архангельск, произошло ЧП. В салоне от вибрации во время движения воздушного судна приоткрылась декоративная потолочная панель. Для пассажиров ситуация выглядела так, будто «Боинг-737» начал разваливаться, лист пластика оставался в таком состоянии до посадки.
— Данная ситуация не представляла какой-либо опасности для пассажиров, но стала источником некоторого дискомфорта на заключительном этапе выполнения рейса, — пояснили 29.ru в пресс-службе авиакомпании.